Eupen coince, Saint-Trond et Courtrai restent dans le coup

Après la victoire à Mouscron de Zulte Waregem (1-2), Courtrai se devait de battre le Lierse ce samedi soir lors de la 6ème journée du Groupe A des playoffs II de Pro League pour conserver un espoir raisonnable de coiffer son voisin avant la ligne d'arrivée. C'est chose faite grâce à Chevalier, auteur de son 21ème but de la saison en fin de match.

Mené 0-1 dès la 14ème minute à la suite d'un but de Binst, Courtrai a eu la chance de rapidement égaliser via Stojanovic (17'). Le second but courtraisien s'est fait attendre beaucoup plus longtemps mais a donc fini par tomber dans le derniers instants (85').

Dans le même temps, OHL et Waasland-Beveren se sont quittés dos à dos (0-0).

Au classement de ce groupe A, Zulte Waregem (16 pts) conserve une confortable avance de 4 unités sur Courtrai (12 pts). Louvain est 3ème (8 pts), Mouscron 4ème (7 pts), le Lierse 5ème (6 pts) et Waasland-Beveren bon dernier (2 pts).

Dans la poule B, Lokeren s'est imposé à Eupen (0-2) et consolide son leadership malgré la victoire de Saint-Trond face à Ostende (4-1).

Les buts de Lokeren ont été marqués par Söder (16') et Cevallos (23').

Dans l'autre match, Acolatse a mis les Canaris aux commandes (27') avant que Zivkovic n'égalise sur penalty (32'). L'attaquant des Côtiers aurait pu donner l'avance aux siens sur un nouveau penalty avant la pause mais il a loupé le cadre (39'). En seconde période, les Trudonnaires ont profité de l'exclusion de Nkaka (61') pour faire le break par Bezus (62') et accentué leur domination en fin de match via Akpom (90') et à nouveau Bezus (90'+2).

Au classement, Lokeren (14 pts) est solidement en tête devant Saint-Trond (10 pts) et l'Antwerp (7 pts) qui joue dimanche face au Beerschot Wilrijk (dernier avec 3 pts). Eupen (5 pts) est 4ème à égalité avec Ostende (5ème avec 5 pts).