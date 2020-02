Eupen bat Mouscron et assure son maintien, Zulte-Waregem ne sera pas en PO1

Zulte Waregem - Courtrai : le résumé (2-2) - Pro League : Journée 28 - 29/02/2020 Le "match des voisins" (15 kilomètres séparent les deux stades) entre Zulte-Waregem et Courtrai n'a pas livré de vainqueurs. Gianni Bruno a débloqué le marquoir (1-0, 29e). L’attaquant du Essevee a été privé d’un doublé par un Bram Van Driessche un peu trop zélé. L’arbitre, qui avait vu une simulation, s’est corrigé en accordant un penalty après avoir consulté la vidéo. Davy de Fauw a converti la sanction (43e). Teremas Moffi a réduit l’écart en deuxième période (51e) avant que Tuta n'égalise dans les arrêts de jeu. Ce but tardif met fin aux (derniers et maigres) espoirs de play-offs 1 de Zulte-Waregem (2-2).