Eupen annonce un 13e transfert avec l'arrivée du défenseur Emmanuel Agbadou

Eupen a engagé le défenseur ivoirien Badobre Emmanuel Agbadou, a annoncé le club germanophone de Jupiler Pro League. Ce défenseur polyvalent de 23 ans (1m92) a signé un contrat de trois ans jusqu'au 30 juin 2023.

Agbadou avait été prêté la saison dernière par son club ivoirien FC San Pedro au club de la Ligue Professionnelle de Tunisie US Monastir.

"C'est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. Il est costaud et il a une bonne technique. Il est polyvalent et peut jouer sur pratiquement toutes les positions défensives et en milieu de terrain défensif", a confié Jordi Condom, le directeur sportif d'Eupen.