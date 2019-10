Eupen-Anderlecht : Chadli blessé absent, Trebel titulaire (live audio et commenté 20h30)

Après sa convaincante victoire 4-1 face à Saint-Trond le weekend dernier, Anderlecht se déplace à Eupen avec le couteau entre les dents. Revigorés par leur récent sursaut d'orgueil et par l'arrivée salvatrice de Franky Vercauteren, les Mauves comptent venir à bout des Pandas pour engranger une troisième victoire consécutive et ainsi poursuivre leur remontée au classement. Du côté germanophone, on espère évidemment créer la sensation face au ténor bruxellois pour ainsi se donner de l'air en fond de classement. La rencontre sera à suivre en direct sur Vicacité et commenté sur notre site dès 20h30 ce vendredi soir.