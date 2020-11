Etre rejoint sur le fil, "Ça fait partie des moments les plus difficiles en tant que coach" concède Kompany

Etre rejoint sur le fil, "Ça fait partie des moments les plus difficiles en tant que coach"... Anderlecht a laissé filer 2 points ce dimanche face à La Gantoise (1-1) dans le cadre de la 12e journée de Pro League. Du côté mauve, on pensait avoir la victoire en main. Difficile pour l’équipe anderlechtoise, alors qu’il était possible que les Mauves rejoignent la tête du championnat, de voir son adversaire revenir in extremis. "Ça fait partie des moments les plus difficiles en tant que coach" concède Vincent Kompany quand on lui demande quel sentiment il ressent après le match. "Dans ces moments où l’on est proche de son but et qu’on laisse s’échapper un résultat. Je crois que cela fait 10 points de perdus [dans les dernières minutes] maintenant, c’est énorme. Là ça fait mal mais cela a toujours été le point fort dans ma carrière : je vais me réveiller demain avec une situation claire dans ma tête pour avancer et améliorer l’équipe."