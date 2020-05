Et si Waasland-Beveren avait été moins fair-play en début de saison ?

Débrief AG de la Pro League - Football - 15/05/2020 Pas de grosse surprise lors du vote de cet après-midi après les recommandations communes, jeudi soir, du groupe de travail et du conseil d’administration de la Pro League. L’assemblée générale, composée de 23 membres (même sans licences, Virton et Roulers en font encore partie) a tranché : Bruges est champion pour la seizième fois de son histoire et accède directement aux poules de la Champions League. Waasland-Beveren descend en division 1B.