Et si Stefano Okaka revenait à Anderlecht, trois ans plus tard ?

Sur une voie de garage à Watford, où il est sous contrat jusqu’en 2021, l’attaquant italien Stefano Okaka est, selon nos informations, sur les tablettes du Sporting d’Anderlecht, où il a laissé de bons souvenirs lors de la saison 2015-2016.

Arrivé au RSCA en juillet 2015 en provenance de la Sampdoria, Stefano Okaka était vite devenu titulaire indiscutable sous Besnik Hasi. En… 49 apparitions, toutes compétitions confondues, le robuste Italien avait inscrit 17 buts et délivré quatre assists.

Ces statistiques lui avaient permis de rejoindre l’équipe nationale italienne, où il avait pris part à trois matches amicaux avant l’Euro 2016, dont un perdu sur le score de 3-1 en Belgique.

Après une saison pleine, Stefano Okaka avait rejoint en toute fin de mercato estival Watford, où sa progression a été freinée par les blessures pendant deux ans. Privé de temps de jeu la saison dernière, il avait été prêté en janvier dernier à l’Udinese où il a repris confiance, notamment en inscrivant six buts lors de ses seize apparitions en Serie A.

Après avoir clairement reçu son bon de sortie du côté de Watford, Stefano Okaka, 30 ans, suscite l’intérêt de nombreux clubs italiens et étrangers, dont Anderlecht.

S’il venait à rejoindre le club bruxellois, il entrerait en concurrence avec Isaac Kiese Thelin, prêté ces deux dernières saisons, Kemar Roofe, arrivé il y a quelques semaines et actuellement blessé à la malléole, et Landry Dimata, blessé et encore indisponible pour plusieurs semaines.