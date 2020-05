Et si Nacer Chadli atterrissait... à l'Antwerp ?

Chadli indispensable? "C'est anormal qu'Anderlecht doive dépendre d'un seul joueur" - La Tribune -... Après sa victoire 4-1 contre Saint-Trond la semaine dernière, Anderlecht est retombé dans ses travers en partageant 0-0 contre Eupen au terme d'une prestation très décevante. Le lien avec l'absence de Nacer Chadli a rapidement été fait. Alors Anderlecht est-il Chadli-dépendant? L'équipe de La Tribune s'est exprimée à ce sujet lundi soir. Rodrigo Beenkens a tout d'abord mis en évidence la différence de rendement des Mauves avec ou sans le Diable rouge. Avec Chadli dans l'équipe, Anderlecht a obtenu 10 points sur 24 et inscrit 8 buts. Sans lui, les Bruxellois n'ont marqué qu'un but et signé trois 0-0 et une défaite 1-2. "C’est anormal qu’un club contre Anderlecht doive dépendre d’un seul joueur", constate Philippe Albert dont l'avis fait l'unanimité