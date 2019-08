Et si le gardien était devenu le 11e joueur de champ ?

L’arrivée à Anderlecht d’Hendrik Van Crombrugge, pour relayer un Thomas Didillon en partance, n’a fait que confirmer une tendance : cet été en D1A, le gardien est un produit très en vogue. La… moitié des clubs de l’élite a modifié son dernier rempart !

Huit des seize clubs de D1A abordent ce 2e week-end de championnat avec un autre portier que l’an passé. Dont le champion Genk, son 2e dauphin le Standard et le revanchard anderlechtois. Plus bas dans le classement de la saison défunte, le Cercle Bruges, Mouscron, Eupen, Waasland-Beveren et le promu malinois sont dans le même cas.

Les raisons sont diverses et multiples. Genk doit pallier la blessure de longue durée de son titulaire Dany Vukovic : officiellement, le club champion veut donner la chance à ses jeunes, comme avec Thibaut Courtois jadis. Mais rien n’exclut que Felice Mazzù n’exige un gardien confirmé pour la bataille de la Champions League. Au Standard, Guillermo Ochoa souhaite se relancer plus haut après ses Play-Offs de haute volée. À Anderlecht, c’est un choix sportif, dicté par le désir de Vincent Kompany de disposer d’un gardien actif et précis dans le jeu au pied, sorte de 11e joueur de champ de l’équipe. Découvert en juin dernier par Vince The Prince lors du rassemblement des Diables où il remplaçait Koen, Casteels blessé, Hendrik Van Crombrugge est ainsi venu coiffer Thomas Didillon, jugé limité dans le jeu de relance. Les réservistes Davy Roef et Frank Boeckx auraient mal pris la chose et demanderaient aussi leur bon de sortie.

Au Cercle Bruges, c’est la politique de rotation-formation du propriétaire monégasque qui a amené Badiashile en relais de Nardi. Avec Vasic, Mouscron n’a fait qu’anticiper le prochain départ de Jean Butez… sans doute au Club Bruges, toujours dubitatif sur son duo Horvath-Letica mais freiné par le prix actuel du portier hurlu, coté à 6 briques au Canonnier !

En attirant Ortwin De Wolf, révélation à Lokeren l’an passé, Eupen devançait le départ de Van Crombrugge, donné sortant à chaque mercato depuis 2 ans. A Waasland-Beveren, Lucas Pirard profite des pratiques locales de grande lessive : le Freethiel est la gare de triage annuelle des transferts belges. Enfin, à Malines, le Football-Gate a aussi produit ses effets internes puisque le portier Michael Verrips… l’a invoqué pour forcer une rupture de contrat.

Au final, seuls Sinan Bolat (Antwerp), Thomas Kaminski (Gand), Kenny Steppe (Saint-Trond), Nicolas Penneteau (Charleroi), Sébastien Bruzzese (Courtrai), William Dutoit (Ostende) et Samy Bossut (Zulte-Waregem) ont été confirmés comme titulaires.

Le gardien, traditionnel pilier d’une équipe traçant son fil rouge au fil des années, est donc devenu un élément très volatile de nos contrées. Longtemps sous-coté à l’indice des transferts, le gardien de but a décollé depuis l’an passé sur l’échelle des prix : les cas de Kepa (Chelsea, 80 millions), Alisson (Liverpool, 62), Ederson (Manchester City, 60) et Courtois (Real Madrid, 39) en 2018 ont clairement crée une brèche dans les pratiques. Avant eux, Gigi Buffon (de Parme à la Juve en 2001) avait longtemps été le seul portier coté à plus d’un milliard – on comptait encore en francs belges à l’époque, c’est dire si ça remonte…

Le gardien est devenu un produit à l’étalage aussi lucratif que son importance sportive est grande pour une défense et comme premier relanceur de son équipe. Les exigences des coaches de disposer d’un gardien complet, véritable 11e joueur de champ et relais du banc sur le terrain, ont (re)fait du gardien un vrai pilier des clubs. Mais aussi de leur trésorerie… Et avec l’explosion à la hausse du nombre de transferts (en ce compris du premier jeune venu, monté en épingle après seulement 5 matches de bon niveau…), il était anormal que les portiers ne participent pas au grand banquet du foot-fric…