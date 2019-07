Et si Genk était le favori à sa propre succession ?

Après sa victoire en Super coupe 3-0 contre Malines, le Racing Genk ouvre le championnat ce soir face à Courtrai. Des Limbourgeois qui ont connu beaucoup de changements à l’intersaison… avec le départ de son coach Philippe Clément et de plusieurs cadres dont Malinovskyi et Trossard ; sans oublier que d’autres pourraient suivre. Le Champion de Belgique sait qu’il lui sera difficile de faire aussi bien mais compte faire déjouer les pronostics en misant sur la continuité d’un projet sportif axé sur une philosophie de jeu rodée et positive et l’arrivée de jeunes talents

Le champion en titre est victime de son succès. L’excellent travail de Philippe Clément et de la direction sportive a été récompensé par un titre, un football étincelant et des rentrées financières pour près de 45 millions d’euros en transferts. Mais la médaille a un revers : la reconstruction.

A l’heure actuelle, seul le secteur défensif semble l’une des rares certitudes du nouveau coach Felice Mazzù. Le départ de Aidoo a été compensé par l’arrivée de Cuesta mais c’est surtout l’ampleur prise par le nouveau capitaine Sébastien Dewaest qui offre un gage de sécurité à l’arrière garde, à condition aussi que le latéral danois Joakim Maehle reste encore une saison.

Le chantier ? Le milieu de terrain

L’espace de 3 mois, le Racing a perdu Pozuelo et Malinovskyi. Heynen et Berge sont toujours présents mais à vingt-et-un ans, le Norvégien semble mûr pour un nouveau challenge, lui qui est demandé par la moitié de l’Europe. Mais la cour (et le discours de Felice Mazzù) et la perspective de jouer la Ligue des Champions pourraient le convaincre de rester.

En attaque, le discours est le même pour Ally Samatta. Le Tanzanien est toujours là, mais il a des offres sérieuses de l’étranger dont celle de Galatasaray. Après celui de Trossard pour Brighton, le départ du meilleur buteur des limbourgeois laisserait incontestablement un vide en attaque.

Même si comme l’a souligné le directeur sportif Dimitri De Condé " des plans B sont déjà prêts en cas de nouveaux départs de joueurs cadres ", la saison du racing Genk dépend énormément de la permanence de Berge et Samatta.

De jeunes talents

Et les arrivées ? Fidèle à sa philosophie, le Racing Genk a privilégié le recrutement de jeunes talents. Pariant sur l’éclosion et l’adaptation rapide de joueurs prometteurs… Comme le Roumain Hagi, le gaucher suédois Nygren ou encore l’attaquant nigérian Odey.

Le club est attractif pour les jeunes joueurs qui savent qu’ils y recevront leur chance.

Autre nouveau venu, Théo Bongonda, recruté à prix d’or, doit confirmer son excellente saison et apporter cette vitesse et cette fougue. Un côté imprévisible que pourrait aussi garantir Manuel Benson de retour de prêt.

L’effet Mazzù

En bref, s’il parvient à garder Berge et Samatta et que le groupe assimile rapidement la méthode Mazzù, Genk pourrait s’immiscer dans la lutte pour les premiers rôles même si " la saison qui suit un titre est souvent très compliquée " comme l’a avoué Felice Mazzù.

À charge pour le technicien belgo-italien de convaincre ses joueurs que les résultats passeront par l’organisation, le charisme, le travail et l’humilité… Alors la magie et le grain de folie nécessaires à de bonnes prestations n’en seront que la suite logique.

Un coach qui a quitté sa zone de confort carolorégienne et qui s’est mis en danger en passant ce cap personnel. Certains analystes lui prédisent une expérience courte " à moi, à la rendre la plus longue possible " tempère un brin ironique le principal intéressé. La victoire et la bonne prestation en Supercoupe doivent servir de point de départ. D’autant que le jeu et le niveau affichés par les principaux rivaux du Champion de Belgique ne semblent