Ce dimanche dans Complètement Foot avec David Houdret, Pascal Scimè, Alex Teklak et Emmanuel Foulon sont revenus sur l’exclusion de Nkaka et l’impunité de Mbokani vendredi à Antwerp malgré l’utilisation du VAR. Pour aider les arbitres, notre consultant Alex Teklak se demande si l’expérience d’un ancien joueur ne serait pas utile.

Alex Teklak : "Par rapport à cette phase de jeu, je vais prendre position : pour moi, Mbokani doit prendre rouge pour l’intention, la vengeance, et Nkaka doit prendre jaune parce que la faute n’est pas si dangereuse. […] En fonction de la qualité de l’arbitre qui est dans l’équipe du VAR, tu peux avoir des décisions différentes. Alors oui, il y a une question de personnalité, et puis aussi, de manière de sentir le foot… Est-ce qu’il ne faudrait pas un ancien joueur à côté de l’arbitre du VAR ? Quelqu’un qui a la sensation du terrain… On a bien eu Gonzague Vandooren à la commission review. C’est important que des anciens joueurs soient là pour sentir à quel moment c’est volontaire, fortuit, maladroit, … L’ancien joueur a vécu ces situations-là. Pour moi il faut que des anciens joueurs puissent prendre ces décisions… Sans offusquer les arbitres ! L’objectif c’est de les aider. Quand tu n’as pas joué au foot, il y a des sensations que tu n’as pas. Ce n’est pas une question de niveau, mais simplement une question de perception et d’interprétation. […] Dans les phases où il y a interprétation, comme savoir si on met un carton rouge ou pas, la perception d’un ancien joueur peut être très utile."

Emmanuel Foulon : "Moi je ne suis pas du tout d’accord. Je pense que cela serait sympa qu’il existe au sein des clubs des groupes de réflexion où on se repasse les phases et on les scrute ensemble, mais avoir un ancien joueur dans la camionnette du VAR pendant le match, non. On parlait du temps de réactivité, et on ne peut pas se permettre qu’il y ait un débat… Ils sont déjà 3 dans la camionnette ! Ceci dit, les deux autres ne sont pas là pour débattre non plus, chacun à sa zone de compétence."