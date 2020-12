ePro League, saison 3 : Qui va succéder au Sporting de Charleroi ?

Coup d'envoi ce mercredi de la troisième saison d'ePro League, au travers de laquelle les 18 clubs de Pro League seront représentés par un e-player. Chaque mercredi après-midi, sur le jeu FIFA, les participants joueront de façon virtuelle (des rencontres enregistrées le samedi) le match que leurs clubs 'réels' disputeront lors de la journée de championnat à venir.

Après 17 journées de championnat, les 8 meilleurs e-players s'affronteront dans une compétition à élimination directe, laquelle consacrera le champion de la Proximus ePro League pour la saison 2020-2021.

"On a un championnat régulier donc tous les clubs jouent un match contre l'autre. A la fin de la compétition, on a un top 8. On joue en ligne, tous les joueurs jouent au stade ou à domicile. Chaque match dure six minutes", résume Tim Vlaeminck, responsable des clubs à la Pro League.

Les rencontres seront diffusées en direct et commentées par des spécialistes eSport. Nouveauté cette année : les supporters pourront aussi jouer, en s'affrontant durant l'eCup (16 tournois officiels).

La saison passée avait regroupé près de 250.000 spectateurs... et avait titré le Sporting de Charleroi.