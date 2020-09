La Tribune a repris ses droits depuis plusieurs semaines déjà ! Et dès le 14 septembre, le public pourra revenir sur le tout nouveau plateau... Vous pourrez en faire partie!

Si vous voulez avoir l'opportunité d'assister à l'émission au plus près, de voir ses coulisses, rien de plus simple. Il vous suffit d'envoyer votre nom, prénom, numéro de GSM et le nombre de places que vous souhaitez à l'adresse suivante: latribune@rtbf.be.