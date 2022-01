Entorse à la cheville pour Kaoru Mitoma, incertain pour Seraing - Union Saint-Gilloise

Kaoru Mitoma, le joueur de l'Union Saint-Gilloise, souffre d'une entorse à la cheville et pourrait manquer le déplacement à Seraing samedi, a communiqué le club bruxellois mardi.

Mitoma, 24 ans, était sorti sur blessure lors du match amical face au Cercle de Bruges (victoire 4-1) lors du stage de l'Union à La Manga en Espagne. "Divers examens médicaux sur place et en Belgique ont révélé une entorse à la cheville", a précisé le leader de la D1A dans son communiqué. "Notre staff médical mettra tout en œuvre pour rétablir Kaoru le plus rapidement possible. Il est néanmoins incertain pour la rencontre de ce week-end face à Seraing."

Mitoma, arrivé l'été dernier au Parc Duden, a inscrit cinq buts et distillé trois assists en 15 matches cette saison.