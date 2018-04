En voulant sauver un but, Martos heurte durement le poteau

Charleroi a failli devoir se passer de son capitaine en cours de match, ce vendredi, lors de la réception de Genk (partage 2-2 entre les deux équipes).

En deuxième période, à la suite d'une mésentente entre Martos et Mandanda, Samatta récupère le ballon et tente sa chance, excentré. Si l'essai de Samatta n'est pas cadré, l'Espagnol tente tout de même le tout pour le tout en se jetant sur la ligne pour empêcher le ballon de rentrer. Il heurte alors violemment le poteau avec sa cuisse.

Grimaçant, il sort quelques instants et revient au jeu pour terminer le match. Plus de peur que de mal du coté carolo...