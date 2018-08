En démonstration à Zulte, Bruges conforte son leadership

Le Club Bruges a déroulé ce vendredi soir sur la pelouse de Zulte Waregem (2-5) lors du match d'ouverture de la 6ème journée de Pro League.

Les Blauw en Zwart n'ont pas fait dans le détail et ont rapidement pris les commandes grâce à un auto-but du malheureux Florian Tardieu (3'). Ensuite, Kaveh Rezaei a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs sur penalty (26'). Pour clôturer cette première période à sens unique, Emmanuel Dennis a triplé la mise de la tête sur corner (37'). Au retour des vestiaires Arnaud Groeneveld a poursuivi le festival grâce à un joli tir lointain (50').

Zulte Waregem n'aura réagi qu'en toute fin de rencontre en plantant deux buts via Thomas Buffel (81e) et Theo Bongonda (90e) mais Mats Rits a finalement fixé le but à 2-5 (90e+1)

Toujours invaincus, les hommes d'Ivan Leko confortent leur leadership et comptent désormais 16 points. Avec 5 unités, Zulte est neuvième.