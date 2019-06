En 2017, Mazzu avait comme rêve de coacher en Champions League

Le Racing Genk, champion de Belgique, dont l'entraîneur Philippe Clement a rejoint le Club Bruges, a officiellement annoncé lundi matin que son successeur était Felice Mazzu. Ce dernier quitte donc le RSC Charleroi, où il dirigeait les Zèbres depuis 2013. Mazzu, 53 ans, arrivé au Pays Noir en provenance du White Star Bruxelles, a conduit trois fois l'équipe carolo en playoff I, et une fois en Europa League (en 2015).

Vainqueur du Trophée Raymond Goethals, titre attribué au meilleur coach belge ou actif en Belgique, en 2017, Mazzu avait à l’époque révélé certains rêves. "J'ai commencé à rêver d'entraîner un jour en D1 par rapport aux résultats qu'on avait obtenus avec le White Star. Mais me dire qu'un jour je serai le meilleur entraîneur de Belgique, je n'y ai jamais pensé. C'est arrivé, c'est bien. Si on ne rêve pas, on n'avance pas. J'espère pouvoir un jour coacher un match en Champions League. Avec Charleroi ? Si c'est avec Charleroi, ce serait extraordinaire", avait-il expliqué.

Suite à la signature de ce contrat à durée indéterminée avec le KRC, Mazzu réalisera donc son rêve avec le champion belge en titre.