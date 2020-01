Emre Can quitte la Juventus pour le Borussia Dortmund

Mis de côté par Maurizio Sarri à la Juventus, l'Allemand Emre Can rentre au pays. Il a en effet été prêté au Borussia Dortmund jusqu'à la fin de la saison, ont fait savoir les deux clubs. Le montant du prêt s'élève à 1 millions d'euros mais les Borussen seront obligés de débourser 25 millions d'euros et d'acquérir le joueur en fin de saison si certains objectifs définis par le contrat entre les deux clubs seront atteints.

Emre Can était arrivé à la Juventus en 2018 gratuitement depuis Liverpool. Médian mais également défenseur central ou latéral défensif en cas de besoin, Can a disputé 37 matches pour la Juventus et inscrit 4 buts. Avant ses expériences en Angleterre et Italie, Can avait porté le maillot du Bayer Leverkusen et du Bayern Münich. A 26 ans, il compte 25 apparitions sous le maillot de la Mannschaft.