Emond: "On a mis la bonne mentalité, le caractère et la hargne"

Le Standard a décroché une victoire très important face à Charleroi ce mercredi tant sur le plan comptable que symbolique aux yeux des supporters. Les fans du Standard qui avaient fait le déplacement au Mambourg étaient d'ailleurs encore occupés à chanter leur joie au moment des interviews d'après match.

"Ce sont les meilleurs supporters de Belgique, même d'Europe", n'hésitait pas à affirmer Zinho Vanheusden au moment de répondre aux questions de la RTBF. "On a été très matures après le 0-1", a ensuite déclaré le jeune défenseur. "On a fait du très bon boulot. Je suis très content pour la clean sheet et fier de la prestation de l'équipe. Le coach nous avait bien expliqué que ce serait compliqué car Charleroi sait bien mettre la pression dans ce genre de matches."

"On a fait le match qu'il fallait avec un bon bloc mais aussi la mentalité, le caractère et la hargne", a réagi de son côté Renaud Emond. "On a su marquer au bon moment pour ensuite gérer ce match. On ne va pas bouder notre plaisir avec qui plus est une victoire à l'extérieur. C'est du positif à emmener pour la suite. Maintenant, on va pouvoir bien travailler pour continuer de la sorte en 2019."