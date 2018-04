Emond : "Le coach fait des supers bons choix"

Après la rencontre complètement folle entre Bruges et le Standard (4-4), les Rouches ont pu se satisfaire d’avoir tenu tête au leader du championnat et d’avoir fait preuve d’une superbe mentalité.

"Je pense que le spectateur neutre a dû s’amuser aujourd’hui. Ça allait dans tous les sens. C’est un point assez logique. Bruges a essayé de pousser pour gagner mais nous sommes à chaque fois bien revenus dans ce match, a expliqué Renaud Emond au micro de la Pro League. C’est dommage que je concède ce penalty. Encore une fois, je marque mais franchement, je voudrais m’excuser pour le penalty. Je ne fais pas exprès, il me met le ballon sur le bras mais je ne dois peut-être pas mettre mon bras comme ça. Mais bon, on prend un point et je suis quand même satisfait."

Et l’attaquant liégeois de souligner les bonnes décisions de Ricardo Sa Pinto qui a eu le nez creux en sortant l’excellent Edmilson, auteur d’un doublé, pour Duje Cop à la 71ème minute alors que le score était de 3-3. Un remplacement heureux puisque c’est le Croate qui a finalement arraché le point du partage dans les arrêts de jeu.

"Le coach fait des supers bons choix. Il sent les joueurs qu’il doit faire entrer au bon moment. C’est une force de savoir faire les bons changements avec les bons joueurs. Il sait le faire, c’est très bon pour nous" a conclu le joueur.