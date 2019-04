Emond : "Je prends la responsabilité de la défaite"

Renaud Emond a obtenu un penalty pour une faute de Dino Arslanagic en début de 2e période. Il a ensuite tenté de le convertir. Sans réussite. Le score était de 1-1 à cet instant. Le N.9 du Standard a assumé sur le terrain comme après la rencontre.



"Je prends la responsabilité de la défaite de ce soir. Si je marque le penalty, tout le monde sait que c’est un autre match. Je m’en excuse auprès de mes co-équipiers et des supporters. J’ai raté. J’ai pris mes responsabilités. Ce n’est pas rentré cette fois-ci. J’en suis désolé", a déclaré l'attaquant liégeois au micro de la Pro League.



"En première mi-temps, on a essayé de rester en bloc et de ne pas leur laisser trop d’occasions. On sait en venant à l’Antwerp que ça ne va pas spécialement beaucoup jouer au football. Ils misent plus sur le physique et ils gagnent du temps quand ils mènent au score. Ça ne joue plus et ça devient plus compliqué. C’est dommage parce qu’on faisait un bon début de deuxième mi-temps. On les dominait. Je pense qu’on aurait mérité de passer devant. Malheureusement, c’est eux qui, sur une occasion, passent devant. C'est dommage de ne pas prendre de point(s) ce soir".



"Ça ne m’étonne pas de Renaud parce que c’est un garçon très correct", a réagi Michel Preud'homme quand il a pris connaissance des déclarations de son joueurs. "C’est dommage parce que cela aurait changé la physionomie du match. Il y a trois joueurs désignés. Renaud était le premier, il a pris ses responsabilités. Il faut accepter. Il a marqué d’autres penalties".