Emond et les transferts rapides : "Ça permet de créer des automatismes directement"

Deuxième match et deuxième victoire pour le Standard. Après Braine (0-5), c’est Namur (1-6) qui a été balayé. Les premières impressions de Renaud Emond, à nouveau buteur, sont positives.



"Il y a eu beaucoup de transferts, beaucoup de mouvements. C’est bien. C’est un peu l’opposé des dernières années où les transferts se faisaient un peu sur la fin. Là ça nous permet de créer des automatismes directement et de pouvoir partir avec le groupe au complet. On voit qu’il y a de la qualité. Des matches comme celui-ci sont bons pour les automatismes. On peut réaliser en match ce que le coach demande à l’entraînement. Pour le moment tout se passe bien."



Le Standard ne veut plus connaître d’entame "en dents de scie". Michel Preud’homme et son staff s’y attellent. "On est directement dans le dur. On a deux entraînements par jour depuis la reprise. On doit travailler fort pour être prêt dès le début du championnat et être d’attaque. On veut commencer le championnat à fond."



Avec l’arrivée annoncée de Felipe Avenatti et la présence d’Obbi Oularé, la concurrence sera importante pour l’ancien attaquant de Waasland-Beveren. "On est au Standard. Il y a de la concurrence. J’ai l’habitude. Je pense qu’on est complémentaire avec Obbi ou Avenatti. Ça peut être une solution pour le coach."