Emond: "Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas aussi mal joué"

Le Standard est bon dernier des PO1 après sa défaite par le plus petit des écarts (1-0) face à Genk samedi soir. Un Standard dominé et logiquement battu par des Limbourgeois meilleurs sur le terrain.

Renaud Emond n'y allait pas par quatre chemins à l'issue de la rencontre: "Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas aussi mal joué. On n'était pas dans le match... je ne sais pas ce qu'on avait. On était un peu mous aujourd'hui. On a mis du temps à rentrer dans le match mais c'était quand même 0-0 à la mi-temps. Ce but en début de seconde période nous fait évidemment du mal et on a essayé de réagir un peu trop tard sur la fin de match et ça n'a pas réussi."

Le joueur du Standard ne sait pas vraiment ce qui n'a pas fonctionné face aux Limbourgeois. Il émet cependant une hypothèse: "Avec Cop on a peut-être fait un pressing un peu trop haut à par rapport au bloc équipe... on a laissé un peu d'espace à Genk et avec les milieux de terrain qu'ils ont on sait que ça joue au foot et ils nous ont embêtés. Même si je pense qu'ils n'ont pas eu non plus de grosses occasions en première mi-temps, mais on peut dire qu'ils avaient la possession de balle et qu'ils dominaient."