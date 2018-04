Emond: "Après une défaite c'est toujours bien de relever la tête rapidement"

Renaud Emond a offert les 3 points au Standard ce samedi, lors de la victoire des Rouches contre La Gantoise (1-0). L'attaquant souligne le caractère de son équipe, qui s'est imposée après une défaite la semaine dernière. "Après une défaite c'est toujours bien de relever la tête rapidement" déclare le Belge. "On a prouvé qu'on était une équipe solide. On a bien embêté cette équipe de Gand, dont tout le monde annonçait, la semaine dernière, qu'elle allait titiller le titre. On a fait un bon bloc équipe. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions."

L'attaquant liégeois souligne l'apport sans faille du public. "Les supporters nous ont soutenus du début à la fin. Ils ont chanté durant toute la rencontre. Cela nous transcende."

Malgré cela, la délivrance est arrivée très tard, à la 90ème minute, sur penalty. "On a eu de belles opportunités en début de deuxième période" termine Renaud Emond. "On aurait pu marquer un but à ce moment-là. On est resté calme et ce penalty à la fin du match nous a délivrés."