Emmanuel Sowah et Knowledge Musona quittent Anderlecht pour Eupen

Focus sur le stage hivernal d'Anderlecht - Pro League - 12/01/2020 Stage terminé pour le Sporting d’Anderlecht sous le généreux soleil de Murcie en Espagne. Les Mauves en ont profité pour travailler leurs fondamentaux et pour se remobiliser avec comme objectif de combler l'écart qui les sépare du top 6 (7 points à récupérer en 9 matches sur le KV Malines, 6eme). Il semble que le groupe ait bien travaillé et bien vécu durant cette préparation loin du tumulte bruxellois. Le stage a aussi été marqué par le comeback d’Anthony Vanden Borre et le retour des blessés de longue date comme Samir Nasri ou Zakaria Bakkali.