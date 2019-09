Emmanuel Dennis en blauw en zwart jusqu'en 2022

L'ailier nigérian du Club Bruges Emmanuel Dennis a prolongé son contrat jusqu'en 2022, a annoncé mardi le vice-champion de Belgique dans un communiqué publié sur son site internet. "Dennis a préféré poursuivre son aventure au Club de Bruges malgré l’intérêt de nombreux clubs étrangers, dont l'AS Monaco", se félicite son employeur. Le précédent contrat expirait en 2021.

Dennis, 21 ans, avait été recruté au Zorya Luhansk, un club ukrainien qui avait été le chercher au Nigeria un an plus tôt, au cours de l'été 2017. Il a depuis lors fait vibrer les filets à 21 reprises en 78 matches, et délivré 9 assists.

On rappellera qu'Hans Vanaken et Krépin Diatta ont eux récemment resigné jusqu'en 2024.