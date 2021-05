Emilio Ferrera sur la montée de Seraing : "Mardi on fera un bilan et on va voir ce qu’on peut encore faire ou ne pas faire ensemble"

Seraing a réalisé l’exploit en s’imposant 2-5 sur la pelouse de Waasland-Beveren et retrouve la D1A 25 ans plus tard. Emilio Ferrera a mené ses troupes vers la montée et lorsqu’on lui demande où il place cet exploit Emilio Ferrera répond par une petite boutade : "Des exploits je n’en ai pas réussi beaucoup. Je suis tellement fier de ce qu’ils ont fait, d’où ils viennent, ce qu’ils ont enduré, aussi bien les années précédentes que cette année. Et quand on voit ce qu’ils sont parvenus à faire aujourd’hui dans l’adversité puisque le match avait relativement mal commencé pour nous, il faut vraiment les féliciter bien plus que moi".

Seraing a dominé la double confrontation avec son jeu offensif et obtient donc une montée méritée pour le coach : "Je pense que la victoire est logique. On devait gagner le match aller, sans porter offense aux qualités de Waasland-Beveren. On devait gagner aujourd’hui, on l’a fait donc sur les deux matchs on était plus fort. On était déjà plus fort au premier match et certainement sur celui-ci".

Si l’euphorie règne légitimement après cette montée, il faudra bien vite redescendre sur terre pour préparer la suite : "Maintenant, il va y avoir un gros travail qui va commencer pour les dirigeants. Parce que maintenant on arrive vraiment au niveau professionnel où tout doit être fait, tout doit être en ordre, bien préparé. A partir de lundi les dirigeants auront beaucoup de travail je pense.

La prochaine étape est donc de s’installer en D1A mais il n’est pas encore certain que ce sera avec Emilio Ferrera sur le banc de touche : "J’ai une réunion avec Philippe Gaillot mardi. Je crois que d’ici mardi tout le monde sera remis de ses émotions, moi aussi. Donc mardi on fera un bilan de la saison et on va voir ce qu’on peut encore faire ou ne pas faire ensemble".

En attendant de prendre une décision sur son avenir, Emilio Ferrera peut savourer cette montée acquise avec panache.