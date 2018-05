Emilio Ferrera, champion avec les U21, va quitter Anderlecht

Emilio Ferrera a annoncé à son groupe qu'il ne serait plus en poste la saison prochaine, révèlent Het Nieuwsblad et la DH.



Entré en fonction en septembre dernier, Emilio Ferrera ne sera resté qu'une saison à la tête des U21 d'Anderlecht. Et quelle saison. Sous sa direction, les jeunes mauves sont devenus champions de Belgique en battant tous les records de points et de buts marqués et encaissés.



A côté des résultats bruts, l'ancien coach du FC Bruges et de Genk a favorisé l'éclosion et le passage en équipe première de nombreux jeunes.



Le coach devrait se tourner vers d'autres projets. Il pourrait notamment accompagner Michel Preud'homme, dont il est très proche, dans son prochain défi (Diables, Standard). Il pourrait aussi rebondir en tant que T1 dans un autre club.