Emile Mpenza rejoint le staff d'Enzo Scifo à Mouscron

Au lendemain de la nomination d'Enzo Scifo comme T1 du Royal Excel Mouscron, le club de football qui évoluera la saison prochaine en 1B Pro League a officialisé l'arrivée d'Emile Mpenza au sein du staff technique.

Il rejoint aussi son frère Mbo, nommé "directeur du football" du club hurlu la semaine dernière.

L'ancien attaquant des Diables Rouges (19 buts en 57 sélections) qui a joué une saison à Mouscron (1996-97) est âgé de 42 ans. Il s'occupait des jeunes de l'Antwerp en tant qu'entraîneur-adjoint depuis l'été 2018 était arrivé en fin de contrat au Bosuil.

"Une excellente nouvelle pour les Rouge et Blanc qui pourront compter sur l'énorme expérience de celui qui a fait vibrer le Canonnier avant de remporter la Coupe d'Allemagne à deux reprises avec Schalke 04 et la Coupe Intertoto avec Hambourg. Cette expérience et son aura apporteront indéniablement un plus aux jeunes pousses qui intégreront le noyau pro du Royal Excel Mouscron", précise le club de Wallonie picarde relégué dans l'anti-chambre de l'élite à la fin de la saison.