Elisha Owusu : "A Gand, on imite les rentrées en touche de Liverpool"

C’est l’une des révélations du championnat, le récupérateur du plus grand rival de Bruges dans la course au titre. Le Gantois évoque le jeu propre, Jess Thorup, la musculation, Vincent Kompany et les " coups de crasse ". Mais aussi Yaya Touré, le twi, Jonathan David, les cités françaises et Memphis Depay. Et surtout… Dieu. Elisha Owusu passe " Sur le Gril ".

Regard joyeux sur banane aux lèvres, il dégage un vrai bonheur et le transmet à tout va : repéré dans les tréfonds de la Ligue 2 par les scouts buffalos, le médian franco-ghanéen cueille le jour et savoure au quotidien. Question de réussite sportive. Question surtout de bagage familial.

" En France, on connaît bien le nom d’Anderlecht, le club belge le plus connu à l’étranger mais je remercie Dieu chaque jour d’avoir signé à Gand " explique Elisha Owusu. " Le jeu en Belgique est très athlétique et très intense, avec des courses et du passing, il est surtout moins défensif qu’en France : ici, il y a plus d’espaces et les équipes jouent pour gagner. C’est un championnat fort suivi par les scouts et comme beaucoup, je le vois comme un tremplin. Je connaissais Gand parce qu’avec Lyon, on était venu ici en Youth League, on avait d’ailleurs gagné los deux matches. L’équipe A ne peut pas en dire autant : j’étais en tribune de la Ghelamco Arena avec mes équipiers quand l’OL de Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti était venu buter sur La Gantoise, dans l’avion du retour je me souviens de l’ambiance, un vrai mouroir… " (sourire)

Le prophète buffalo ?

Fils de pasteur protestant, membre d’une fratrie de 8 (!) enfants, Elisha Owusu a été mis sur la piste gantoise par Samuel Gigot (ex-Courtrai et Gand), avec qui il partage le même agent.

" Mon prénom est celui d’un prophète, ‘Elysée’ en Français, celui aide Elie à monter au ciel et prépare sa tunique " poursuit celui qui lit la Bible chaque jour… et cite Dieu au détour de chaque phrase. " Je prends mon prénom comme une bénédiction : Dieu me donne la force et la motivation, il m’aide à relativiser dans tous les moments, les bons comme les difficiles. Je pense que tout est écrit, mais comme Dieu n’aime pas les paresseux, il faut aller chercher son destin : notre travail et nos actions conditionnent notre avenir… même si Dieu supervise de là-haut. Je sais que le monde du foot n’est pas le plus moral qui soit, il est gangréné par l’égoïsme et l’hypocrisie : à moi d’être différent de ce que le milieu veut faire de moi, je n’oublie pas que je fais le plus beau métier du monde ! "

" Ne pas aller plus vite que la musique "

Acquis en juillet pour un petit million d’euros, le Gantois a vu sa valeur… sextupler en à peine 5 mois. Et s’éveille aux plus hautes ambitions.

" On peut être champion, on ne va pas se cacher, ni se mentir. Mais il ne faut pas aller plus vite que la musique (sic) : on doit rester humble et bosser, car la concurrence est sévère. À Gand, on joue bien au ballon, on met de la passion dans notre jeu : les tâches sont claires, on se connaît bien et on n’a pas d’individualistes dans l’équipe. Je n’ai pas pigé tout de suite le système des Play-Offs… mais avec la division des points, tout est possible et ça me ravit. Évidemment, si j’étais premier à la place de Bruges, je ne dirais pas la même chose ! (rires) Bruges présente une très belle équipe, et Anderlecht, qu’on accueille vendredi, reste un grand nom. Il y a quelques mois, je jouais la cave de la Ligue 2… et là, je vais affronter Vincent Kompany ! Mais il faut se méfier des mal classés (sic) : quand j’étais à Sochaux, et qu’on jouait les bonnes équipes (re-sic), on avait à cœur de s’arracher… Mais je ne suis pas trop au courant des malheurs d’Anderlecht : je ne suis pas de près le football belge… "

Vive le muscu…

Fan de Yaya Touré, Owusu évolue depuis longtemps comme contrôleur de l’entrejeu où il se distingue par son anticipation et ses interventions propres. En défendant debout et en évitant les duels.

" Je préfère récupérer sans aller au combat, en anticipant les passes adverses par mon positionnement. Mais je n’ai pas peur des duels : je ne suis pas une baraque mais je commence à prendre du muscle. À Lyon, j’étais tout fin : là, je vais souvent à la salle de musculation. C’est parfois chiant (sic) mais ça passe quand sait pourquoi on le fait. La muscu, c’est important pour résister aux chocs, mais aussi en prévention des blessures et pour devenir plus tonique. Je connais pas mal de joueurs avec de bons pieds, mais sans potentiel physique et athlétique… et au fil des minutes, ils s’éteignent. À mon poste, le coffre et le gabarit sont nécessaires : à Sochaux, j’ai joué 35 matches la saison passée… et ici à Noël, j’en étais déjà à 31 ! On m’a dit que Yaya Touré avait commencé chez vous à Beveren. Lui aussi, au début il était tout mince… puis il a pris du muscle en Angleterre, et c’est devenu un grand milieu moderne, capable de frapper, de percuter, de défendre, de dribbler et de cogner des coups francs. Moi, je veux la même palette ! "

" J’aime bien le rôle du grand frère "

Formé à Lyon, où il était capitaine de l’équipe Réserve, Owusu fut plusieurs fois repris dans le Noyau A des Gones sans pour autant gratter la moindre minute en Ligue 1. Mais en étoffant son carnet d’adresses.

" Avec Memphis Depay, on est très proches. Quand il est arrivé à l’OL, il n’était nulle part et il a tout bossé depuis le point zéro. C’est une source d’inspiration pour moi : les choses peuvent changer, il faut être patient. À l’entraînement, il faisait des trucs de fou, il rendait le foot facile tant tout semblait naturel. J’aime son style et sa manière de croire en lui. Même chose pour mon autre pote Ferland Mendy : il est parti de rien, en Ligue 2 au Havre… et le voilà au Real Madrid ! Il ne faut pas écouter les gens : juste croire en soi et mettre sa foi en Dieu. Quand je suis arrivé au Centre de Formation de l’OL, en provenance de mon petit club où j’étais le roi, j’étais perdu dans la masse… et c’était très dur, il fallait survivre ! J’ai découvert la jungle de la compète : on nous disait ‘Sur 100, vous ne serez que 2 ou 3 à réussir !’ Donc je n’ai pas regardé les autres, je me suis regardé moi… et j’ai bossé. Et ceux qui vous font des ‘coups de crasse’, tôt ou tard, ils le paient. Dieu veille… et à la fin, le cœur pur gagne toujours. C’est ce que j’essaie de transmettre, j’aime bien tenir le rôle du grand frère. "

" David, lui, il ne bronze pas… "

Travailleur de l’ombre, discret sur le terrain mais redoutablement efficace au ballon, l’ex-Lyonnais renvoie les compliments vers le collectif. Car à Gand, il a découvert quelques stylistes… doublées ce de qu’il appelle " de belles personnes ". A commencer par son coach… et un jeune prodige canadien.

" Jonathan David est une superstar en devenir, c’est un crack, un phénomène doublé d’un gars humble : lui il ne bronze pas, il bosse ! Il est serein, intelligent, mature. Jonathan vous a dit qu’il jouerait un jour dans un club du top 5 mondial ? Ca va de soi ! Mais je peux citer d’autres fameux joueurs ! "

Et d’égrener les noms de Kums, Ngadeu, Vadis, Plastun, Depoitre. Puis celui de Jess Thorup.

" C’est un coach très humain, mais derrière son sourire, il est très exigent sur les détails. On a beaucoup commenté le fait qu’il faisait venir des coaches spécifiques, par exemple pour travailler les rentrées en touche. Mais en fait ce type de phase est tout sauf anodin : les statistiques démontrent que beaucoup de throw-in offensifs débouchent sur des pertes de balle. On gaspille donc une possession ! Mais une rentrée de touche peut être décisive si l’on travaille les blocks, les appels et contre-appels ou la libération des espaces. On a regardé des vidéos de Liverpool, qui est sans doute aussi la meilleure équipe du monde pour les phases liées aux throw-in. Et on essaie d’en retirer des principes. On a aussi un coach dédié seulement aux frappes au but : si vous voyez un joueur comme Harry Kane, il prolonge les entraînements par des séances de frappes… et on voit le résultat en match. Le foot est une affaire de détails… et comme disait l’autre, le Diable se cache dans les détails ! " (rires),

" Quand je marque, je bloque le bruit du monde… "

Parlez-lui de buts marqués, ce n’est clairement plus son rayon : Owusu a toujours évolué derrière le ballon. Et du coup, il doit réfléchir quelques secondes quand on lui demande de décrire son dernier but !

" Je crois que c’était en U19… et en plus, j’ai marqué de la tête, mon point faible : pour vous dire comme c’était un malentendu ! (rires) Mais je ne me couche pas le soir en rêvant de buter : je préfère récupérer le cuir et le passer bien propre. Si je dois encore marquer un jour, j’ai ma petite idée sur comment fêter mon but : je vais faire comme mon copain Memphis Depay… (Il se bouche les oreilles avec les index et ferme les yeux) Comme ça, je bloque le bruit du monde et j’écoute la parole de Dieu : c’est symbolique, c’est pour dire que je ne veux pas écouter les commentaires du monde, qu’ils soient positifs ou négatifs, seul compte le message de Dieu. "

Égérie des Cités…

Originaire du Ghana par ses parents, il nous baragouine quelques mots de twi, le dialecte dominant qu’il parle en famille. Mais Français par son enfance, il veut réhabiliter l’image des banlieues.

" J’ai grandi dans une cité, et ça ne m’empêche pas de parler avec vous ! On sert toujours les mêmes clichés sur la violence des cités et le France m’inquiète quand on voit certains discours politiques. Moi je dis que chacun, d’où il est, peut apporter sa petite pierre et changer les choses. Je viens de lancer avec mon frère et un ami une marque de vêtements dont le nom est ‘Egérie des Cités’. Eh bien, je veux mettre la cité en lumière et prouver, à l’intérieur comme à l’extérieur des cités, que ces jeunes ont du potentiel et qu’ils méritent de recevoir la confiance qu’on refuse de leur donner. C’est un message de force et de motivation. "

" J’ai les yeux de l’enfant qui vit son rêve éveillé… "

Retour sur le pré vert pour le dernier sprint avant les Play-Offs 1 : lors du seul titre gantois, les Buffalos version Vanhaezebrouck avaient émergé lors du tour final. D’autant qu’en ce début 2020, le Club Bruges a connu un léger coup de mou et perdu 4 précieuses unités sur des Gantois qui viennent d’aligner 4 succès de suite.

" Combien de chances que Gand soit champion ? Je ne sais pas, je dois en parler à Dieu lors de ma prochaine prière (rires). Oui, ça m’arrive de prier pour ne pas me blesser ou même gagner un match : parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Car si, dans l’équipe d’en face, quelqu’un fait la même chose, il tranche comment, Dieu ? C’est bien la preuve qu’une victoire, dans un match comme dans la vie, il faut aller la chercher soi-même ! Dieu n’est qu’un guide. Mais ce que je vis n’est que du bonheur : je ne pensais pas vivre ça si vite, j’écarquille les yeux comme un enfant qui vit son rêve éveillé. Je prie surtout le Bon Dieu pour que ça continue… "

Le Bon Dieu, évidemment…

