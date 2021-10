Edward Still sur la prestation du portier carolo : "Hervé Koffi a confirmé ce soir ce qu’il montre à l’entraînement"

Charleroi s’est imposé face à Genk, ce dimanche dans le cadre de la 11e journée de championnat (2-0). Sans surprise, c’est Hervé Koffi qui a été élu homme du match. Le portier carolo a sorti le grand jeu ce soir en arrêtant notamment deux penaltys de Paul Onuachu.

Edward Still, le coach des Zèbres, s’est réjoui de l’excellent match de son portier. Cela dit cette prestation 5 étoiles ne l’étonne pas : "C’est marrant parce que cela fait quelques jours qu’on prépare le plan du match. Et on arrivait chaque fois à la même conclusion. Même si on laisse des occasions à Genk ne vous inquiétez pas on a Hervé qui est là derrière. Ça lui donne confiance mais cela donne aussi confiance à l’équipe. Et il vient confirmer tout ce qu’il a montré à l’entraînement en semaine", a confié Edward Still au micro d’Eleven.

L’entraîneur a confirmé que les Carolos "avaient réussi à saisir ce brin de chance qui s’offrait à eux" mais il était surtout fier de la manière dont ses joueurs ont abordé la fin de match : "on a géré cette fin de match de manière très intelligente. Les matchs de ce samedi (ndlr : Le partage concédé dans les arrêts de jeux par le Standard face à Oud-Heverlee Louvain, 2-2) ont montré que c’est parfois difficile de tenir une avance même de deux buts. Ce que les joueurs ont montré après le deuxième but c’est une belle preuve de maturité. Et ça montre qu’on progresse. Qu’on avance. Ça fait beaucoup de bien d’avoir les trois points parce que cela vient renforcer le travail des dernières semaines". Une victoire qui permet à Charleroi de remporter sa deuxième victoire de la saison à domicile.

Le calendrier chargé d’ici la fin du mois est chargé. Avec au menu, Seraing et Eupen en championnat, et Lommel en Coupe : "C’est génial. C’est pour ça qu’on bosse. On veut absolument enchaîner les matches. Et une victoire cela donne encore plus envie d’être au prochain match. On va profiter de la victoire ce soir et demain matin on se remet à travailler. On va analyser ce qui a été et ce qu’il faut améliorer. Pour être plus fort vendredi prochain à Seraing".

Le prochain match de Charleroi c’est donc vendredi au Stade du Pairay.