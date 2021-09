Edward Still : "La chance a été notre onzième homme en deuxième mi-temps"

Vainqueur de La Gantoise dans les toutes dernières secondes, Edward Still souligne le mental de ses troupes. "On a vu un état d’esprit et un sens du collectif qui se cultivent depuis trois mois. La chance a été notre onzième homme en deuxième mi-temps. On a montré qui on était et ce qu’on a dans le ventre".

Le coach carolo peut remercier Fall et Gholizadeh, pourtant peu utilisés cette saison. "Ce qu’ils ont montré est un signal très fort. Ce n’est pas avec neuf ou dix joueurs qu’on réussira à faire quelque chose mais avec tout le noyau et le staff derrière".

Avec cette victoire, le Sporting enchaîne son deuxième succès consécutif est reste invaincu cette saison. "On sent qu’on est plus forts mais chaque match est différent. On a arrêté de jouer à 0-2 alors qu’on aurait dû pousser pour le troisième. On va continuer à apprendre. On s’est fait mal nous-mêmes mais la réaction est top".

Charleroi reçoit Bruges la semaine prochaine. "On a hâte de les affronter chez nous, dans un stade plein. On va faire en sorte de mettre Bruges en difficulté".