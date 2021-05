Edward Still est le nouvel entraîneur du Sporting de Charleroi : "Je veux rendre fiers les supporters"

Edward Still sera le nouveau coach du Sporting de Charleroi la saison prochaine. Le club carolo vient de l’annoncer sur son site internet ce dimanche après que le principal intéressé l’ait confirmé à la RTBF. Il succède à Karim Belhocine.

Adjoint d’Ivan Leko, le frère de Will Still (coach du Beerschot) a donc quitté la Chine où il était T2 au Shanghai Port. "Belge, jeune, ambitieux, travailleur, motivé à rejoindre notre Sporting, notre nouveau coach a signé son contrat à durée indéterminée et va directement pouvoir se mettre au travail", ont écrit les Zèbres sur leur site internet.

"Je suis très heureux et particulièrement honoré d’être le nouvel entraîneur du Sporting de Charleroi", a réagi Still. "Ma vision sportive est d’installer un jeu dominant, combatif et puissant en vue de créer une identité collective forte et un projet gagnant pour les saisons à venir. Mon staff et moi allons le faire en améliorant individuellement chaque joueur pour sublimer la force collective de l’équipe. Une des premières étapes sera un rajeunissement du noyau afin de créer une nouvelle énergie, sur et en-dehors du terrain. (...) Les valeurs et l’ADN du club qui rendent Charleroi unique seront les moteurs de notre travail quotidien. Mon objectif principal en tant qu’entraineur du Sporting de Charleroi est très clair: rendre fiers tous les supporters Carolos de leur équipe et de leur club, de votre club.”