Edward Still après sa 1ère victoire avec les Zèbres : "On a défendu comme des bonhommes mais on aurait pu faire mieux avec le ballon"

Edward Still après sa 1ère victoire : "On a défendu comme des bonhommes mais on aurait pu faire... Le Sporting de Charleroi a parfaitement lancé sa saison en s’imposant 0-3 à Ostende ce samedi soir. Après sa première victoire en tant que coach des Zèbres en match officiel, Edward Still était très content du visage affiché par ses joueurs. "Tout le monde a respecté le plan de jeu qui avait été mis en place. On a également mis beaucoup d’intensité dans cette rencontre. Après une préparation où on a commis beaucoup d’erreurs, on savait qu’on devait élever notre niveau de jeu et on l’a fait", a expliqué l’entraîneur au micro d’Eleven. Malgré les 3 points, Edward Still ne s’emballe pas : "Il y a énormément de choses qui doivent être meilleures. On a défendu comme des bonhommes mais on aurait pu faire mieux avec le ballon. Garder le zéro est ce qu’on recherche absolument, marquer des buts aussi mais ça n’aurait pu être que 0-1. On ne s’est pas créé beaucoup d’occasions". Avant de reprendre : "C’est un déplacement difficile. C’est un super coach en face et son équipe joue de manière très précise. On avait bien préparé notre pressing et ça a payé même s’il faut de la réussite. Et puis la qualité individuelle qu’on a dans l’équipe a fait la différence, les joueurs ont tué le match au moment important". "Les joueurs qu’on a choisis ne sont pas là par hasard, les transferts sont très ciblés. J’ai insisté pour garder Chris Bedia notamment. Tous les joueurs sont là pour une raison et on va continuer avec eux", a conclu Edward Still.