Edward Still après la victoire de Charleroi contre Eupen : "On veut voir de la fierté chez nos supporters"

"J’ai vu une prestation sérieuse et mature !" Edward Still était très fier de la réaction de son équipe samedi soir face à Eupen après le coup dur subi en Coupe de Belgique face à Lommel mercredi. Vainqueurs 3-0 grâce à 3 buts en l’espace de 9 minutes, les Zèbres ont émergé en fin de match ce samedi pour se hisser provisoirement à la 3e place de Pro League.

"Ce n’est pas facile de jouer contre Eupen, ce n’est pas facile de jouer après ce qu’il s’est passé mercredi en Coupe. La déception a été très très grande. Se retourner en 48h, c’était un gros challenge. Le sérieux avec lequel on a abordé la rencontre, le fait de ne donner que deux occasions à Eupen, c’était super important", a déclaré Still au micro d’Eleven Sports.

Serein durant cette rencontre, le coach des Zèbres était convaincu que le bras de fer avec les germanophones finirait par tourner à son avantage. "On connaît la force collective qu’on a offensivement. Une force qui met en évidence quelques individualités, notamment celles d’Ali (Gholizadeh), Shamar (Nicholson) et Ryota (Morioka). On savait que tant qu’on était dans le match, on pouvait le faire basculer à tout moment."

Garder le cap, rebondir lors des moments difficiles et s’interdire les mauvaises séries : Edward Still veut mélanger ces ingrédients pour garder un enthousiasme contagieux dans les travées du Mambourg.

"On veut remplir ce stade, on veut donner du plaisir. On veut voir de la fierté chez les Carolos. C’est le plus important pour nous. On sait que si on réussit ça, on sera bien et on méritera d’être où on sera en fin de saison. On travaille en dehors du terrain sur cette maturité et cette force mentale. Il va y avoir des contrecoups, des moments difficiles mais il faut pouvoir les reconnaître et les utiliser pour être plus fort par la suite. C’est quelque chose qu’on compte bien continuer à faire."