Le Sporting de Charleroi a perdu ses premiers points de la saison ce samedi face à Saint-Trond lors de sa deuxième rencontre de la saison de Pro League, la première à domicile. Un résultat forcément un peu décevant pour Edward Still. Mais le coach des Carolos tirait également pas mal d’enseignements positifs de cet affrontement.

►►► À lire aussi : Charleroi gaspille face à Saint-Trond et perd déjà des plumes contre les Canaris (0-0)

►►► À lire aussi : Marco Ilaimaharitra après Charleroi - Saint-Trond : "Les idées sont là mais il faut le temps que tout se mette en place"

Ed Still a réagi au micro de Benjamin Deceuninck : "Un mélange d’émotions et beaucoup d’émotions. Avant tout la frustration de ne pas avoir pu gagner. On tenait vraiment à donner quelque chose au public ici, qu’il puisse rentrer à la maison avec une victoire ça aurait fait du bien à tout le monde. Mais d’un autre côté, l’effort que tous les garçons ont donné aujourd’hui était top. Chapeau à tout le monde pour l’effort fourni. C’est difficile, sous pression, de parvenir à mettre en place ce qu’on prépare depuis sept semaines. Ce qui représente un énorme changement pour eux. De garder une lucidité mentale et en même temps de fournir l’effort physique qu’ils ont fourni. Donc chapeau à eux. Il ne manquait vraiment pas grand-chose pour qu’on transforme ce match nul en victoire."

Mais qu’a-t-il manqué aux Zèbres pour qu’ils soient passés à côté de la victoire ? "Un petit peu de vitesse dans le dernier tiers, il a manqué cette qualité dans la dernière prise de décision et de la vitesse pour aller avec. Ça, c’est quelque chose qui vient aussi avec le temps, il y a tellement de nouvelles choses qu’il faut du temps pour les assimiler. C’est la première fois qu’on a joué avec autant de possession et on sera encore meilleur la semaine prochaine sur ce point."

Les joueurs carolos auraient-ils péché par excès d’application ? "C’est tout à fait cela. Et c’est logique parce que ce n’est pas facile. Ils doivent d’abord penser à ce qu’ils doivent faire collectivement, et puis aussi laisser exprimer leur talent. Ce jeu collectif ne doit pas être un frein, au contraire ça doit pouvoir les mettre dans les meilleures conditions. Pour tirer le meilleur de chacun pour qu’ils puissent être décisifs. Mais ça va prendre du temps, on doit encore se libérer sur ce point-là."

La communion tant attendue n’a pas pu avoir lieu aussi intensément qu’espérée en raison du résultat : "Le fait qu’il n’y ait pas eu de but fait toute la différence. Ça aurait pu transformer l’énergie qu’on a en quelque chose de plus fort encore. Mais je pense que le public rentre à la maison en sachant que les joueurs ont tout fait pour décrocher la victoire. Et on n’y est pas parvenu. Mais ce qui est très important aussi c’est de ne pas perdre. Et de respecter les points. Ça fait deux clean-sheets d’affilée, on sait que c’est la base pour une bonne équipe. De pouvoir avoir une défense aussi solide que celle qu’on a pour le moment c’est une très bonne chose."