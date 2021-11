Edward Still après Cercle – Charleroi : "Pour une fois, on peut dire que le résultat est meilleur que le contenu"

Le Sporting de Charleroi s’est imposé sur la pelouse du Cercle de Bruges (1-2) ce samedi après-midi lors de la 15e journée de Pro League. Un résultat satisfaisant pour l’entraîneur carolo Edward Still, même si les Zèbres auraient pu mieux gérer la rencontre.

"Le bon aujourd’hui ? C’est le résultat. Pour une fois, on peut dire que le résultat est meilleur que le contenu. C’est particulier de mener 0-2 après 10 minutes. On s’est contenté de ce score alors qu’il y avait la possibilité de faire beaucoup plus. C’est bien de gagner mais à la fin de la rencontre, on s’est dit avec les joueurs qu’on était capable de beaucoup mieux", a expliqué Edward Still.

Bien en place en début de rencontre, Charleroi a perdu son jeu au fil du temps : "C’est une question de maturité. On savait comment faire mal à notre adversaire mais à un moment, il ne faut pas aller trop vite vers l’avant. Il faut être plus patient. Mais c’est un apprentissage. On va débriefer et on va montrer qu’on ne veut pas juste être beau. Tout ça sert à tuer l’adversaire et à plier le match. Et une fois que c’est 0-3, on peut souffler et gérer la partie autrement".

Pour terminer, Edward Still a commenté la prestation du jeune Anthony Descotte (18 ans), titulaire pour la première fois de la saison à la pointe de l’attaque : "Il a fait une très bonne entrée en matière. Il a respecté à la lettre ce qu’on demandait de lui. Il y a eu du déchet technique mais c’est normal. Il s’est créé une occasion et c’est important pour un attaquant, c’est très positif. On a senti son engagement et il a tout donné dans le respect du plan de jeu".