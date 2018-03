Edmilson : "Une frappe de loin, je glisse, une crampe... Il y a de tout dans ce but !"

Edmilson a offert une victoire de prestige au Standard face à Charleroi (1-0) ce vendredi soir en ouverture des play-offs I. L'ailier liégeois, dont la frappe tendue du pied droit a libéré tout un stade, espère à présent que les Rouches, qui restent sur quatre victoires d'affilée, vont poursuivre sur leur lancée...

"Ce but, il vient de loin !, a souri Edmilson au micro de la RTBF. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup jouer l'équipe, mais là, je n'ai pas hésité, et j'ai frappé de loin. La balle est rentrée, et je suis content pour moi, pour l'équipe et pour les supporters. Je pense qu'on mérite cette victoire. Ma célébration ? Je glisse, j'ai une crampe... Il y avait de tout ! Le plus important, c'est de commencer ces play-offs par une victoire, il va falloir continuer sur cette lancée."

"Ce n'était pas du beau football sur le terrain, mais Charleroi était bien en bloc, et dans ces cas-là, c'est difficile de trouver les espaces, a repris l'ailier liégeois. C'est dans ces matches-là que tu marques sur un exploit individuel. Ce n'était pas un beau match à voir, mais la victoire est au bout, c'est le plus important. On va bien fêter cette victoire !"