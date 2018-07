Edmilson sur son départ à Al-Duhail au Qatar: "C'est sûr que je vais être critiqué à fond"

Junior Edmilson a annoncé dimanche soir son choix de quitter le Standard de Liège et de tenter sa chance au Qatar, dans le club d'Al Duhail. Il a de suite déclaré être bien conscient que son choix va être critiqué. "En allant là-bas j'ai rassuré ma famille" tente d'abord de justifier le Liégeois. "C'est sûr que les gens vont dire que c'est un championnat bizarre, que c'est pour l'argent. Que j'ai 24 ans et une carrière devant moi. C'est sûr que je vais être critiqué à fond. Mais cela ne va pas me toucher, je suis fort mentalement. J'ai ma famille derrière moi. C'est le football, c'est comme cela."

"Cette semaine a été difficile pour moi. Je n'ai pas beaucoup dormi mais le choix est fait" continue Junior Edmilson, qui annonce avoir été en contact avec d'autres clubs. "J'étais en négociation avec la Real Sociedad, avec Porto et avec la Fiorentina. Trois gros clubs en Europe. Mais ce que le Qatar m'a proposé était impossible à refuser."

"Je vais travailler encore plus dur pour essayer de garder le niveau" termine le médian offensif. "Mais j'ai vu quelques images et le championnat est technique, comme j'apprécie. C'est sûr que je suis triste de quitter mes coéquipiers. J'espère qu'ils vont faire une bonne saison."