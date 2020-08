Edmilson Junior serait tout proche d'un prêt au FC Bruges

La rumeur court depuis un certain temps, mais elle se précise de plus en plus. Edmilson Junior serait bel et bien route vers le FC Bruges. Le joueur a annoncé à son entourage qu'il serait très prochainement Blauw & Zwart. Son club de Al-Duhail au Qatar n'était à la base pas enclin à laisser filer le joueur, preuve étant la prolongation de contrat qui lui a été offerte au début du mois. Celle-ci ne serait au final qu'un moyen de faire monter les enchères. L'idée d'un achat direct aurait été écartée. On se dirigerait vers un prêt payant assorti d'une option d'achat, laquelle pourrait tourner autour des 15 millions d'euros.

Al-Duhail trône en tête du championnat du Qatar, pour lequel il reste deux matchs à jouer. Le championnat terminera le 22 août prochain, après lequel le club disputera encore la Ligue des champions asiatique. C'est précisément ces échéances qui compliquent les négociations et le timing du transfert, qui devrait néanmoins se conclure.

Le FC Bruges cherche à se renforcer sur un plan offensif, après être resté muet lors de ses deux premières sorties post-confinement, face à l'Antwerp en finale de Coupe et face à Charleroi en championnat.