Edmilson : "Je ne pense pas aux rumeurs, ce ne sont que des c..."

Edmilson, l'un des hommes en forme du Standard depuis le début des play-offs I, a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets dimanche lors de la large victoire des Rouches face à Genk (5-0). Courtisé par de nombreux clubs et notamment cité à Anderlecht (Marc Coucke a récemment déclaré que "s'il avait une baguette magique", le joueur du Standard qu'il ferait venir à Anderlecht serait Edmilson), l'ailier belgo-brésilien préfère pour l'instant botter en touche.

"Les rumeurs de transfert ? Si cela m'embêtait, je n'aurais pas fait d'aussi bons matches, a souligné Edmilson. Tout ce qui est dans la presse, je le laisse de côté. J'ai une famille, un agent, qui savent ce que je veux. Ils me disent juste de bien jouer, de ne pas penser à ce qu'il y a autour. C'est ce que je fais pour le moment : je ne pense pas aux rumeurs, pour moi, ce ne sont que des c..., je ne pense qu'à bien finir cette saison. On verra la suite !"

"On n'a pas vu une belle première mi-temps, il y avait de la fatigue, de la chaleur..., a également précisé l'ailier liégeois au sujet de la rencontre. On a trouvé notre deuxième souffle en seconde période, et on a commencé à jouer, à pratiquer notre football. On a montré à tout le monde qu'on n'a rien à perdre. Il nous reste trois finales, mais on ne pense pas à la première ou à la deuxième place, on voit match après match. Tout est possible, on peut rêver, c'est gratuit ! Le Clasico sera un match difficile, mais on va à Anderlecht pour y faire quelque chose. Qui sait, on pourra peut-être les battre chez eux. On y va pour gagner, pas pour faire un partage !"