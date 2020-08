Edito : Vincent Kompany, le moment de vérité...

Trust The Process. On avait bien compris, depuis l’été 2019, qu’il n’y avait qu’un seul et unique chemin à Anderlecht. Qu’une seule véritable voie vers le salut mauve : celle tracée et voulue par Sir Vincent Kompany. Rotation de joueurs, entrée et sortie de transferts, carrousel de Présidents/CEO/directeurs sportifs/chefs scouts/coaches (ne biffez aucune mention, elles sont toutes utiles) : seule la couronne princière du grand Vince (devenu entre-temps coactionnaire du projet…) a surnagé dans ce gigantesque micmac mauve justifié par la gestion financière et sportive (soi-disant ?) foireuse des années antérieures.

Sauf que maintenant Vincent Kompany, véritable plénipotentiaire, est au pied de son propre mur : plus de folklorique Simon Davies pour prendre les coups à sa place, plus de Franky Vercauteren pour ramener du rendement dans une approche clairement trop romantique.

Rappelons tout de même qu’après 9 matches de championnat l’an passé, le Sporting était certes loué pour son passing léché et ses dribbles dans son propre petit rectangle… mais qu’il végétait surtout en bas de classement avec 6 malheureux points. Explication ? " Trust The Process ", servait le Lotto Park en réponse-leitmotiv aux questions les plus pressantes.

Rappelons aussi qu’après l’adjonction de la " belle-mère " Vercauteren, le RSCA a bouclé l’exercice " Covid-19 " avec un rythme retrouvé de 34 points sur 57. Soit 60% des points mis en jeu… pour 22% pour le duo Davies-Kompany. Et avec quasi autant de jeunes sur la feuille de match…

No Future ?

On nous le sermonne chaque fois, Kompany a pour lui son CV, son charisme, sa vision, son poids comme actionnaire… mais aussi, sans doute, son ego. Sans Kompany, pas de futur pour Anderlecht…

Mais le coup de semonce de Vercauteren – une autre icône du Parc pour ceux qui l’auraient oublié… – est aussi un message pour le club tout entier : la pensée unique et le pouvoir absolu de l’ex-Prince mancunien ne sont-ils pas d’immenses menaces pour le Sporting… et pour Kompany lui-même ? Vince The Prince a beau exciper d'un palmarès épais comme les anciennes Pages Jaunes et avoir été l'homme de confiance de Pep Guardiola, il reste un très, très, très jeune coach...

À trop vouloir charger la barque, un jour elle s’effondre. La conviction poussée jusqu’à l’aveuglement n’a jamais mené nulle part… Et placer son destin dans les mains d’un seul homme ne laisse place qu’au grand vide… si ce choix s’avère erroné. Quid après ? Après le néant, on parlerait alors… de reconstruction ? Air connu, joué et sur-joué à Neerpede. Jusqu’à la corde. De la crédibilité…

A tous vents...

Joueur retraité, coach unique, le grand Vincent a aujourd’hui toutes les cartes en main. Mais à tout vouloir régler et régenter (remember les négociations sur les réductions de salaire en début de confinement…), il s’expose à tous les vents, les plus favorables… comme les plus tempétueux. Homme aux pleins pouvoirs, Kompany est surtout désormais… seul. Face aux succès ou à l’adversité ? A lui de remplir la case.

Mais chez les supporters, ça gronde. Il y a quelques semaines, le parapet de Neerpede était barré d’un Fuck The Process rempli à la chaux… et sans trop d’équivoque pour le Trust The Process originel.

Rappelons aussi que de tous temps, le RSCA n’a pas eu son pareil pour se flageller... jusqu’à immoler ses propres idoles. Parlez-en aux Van Himst, Rensenbrink, Vercauteren, Scifo et autre Zetterberg…

Ça passe ou ça casse ? Gare aussi à ne pas briser une nouvelle Légende…