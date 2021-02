Edito : Remise des matches, Mickey, Clochemerle et Valentin sont sur un bateau…

À Ostende, ils ont la bâche… mais pas de quoi faire rouler un cuir. À Beveren ils ont le chauffage… mais il n’a pas bien tourné. À Charleroi, c’est toujours la vieille bâche de Bobonne qui fait fonction… sauf qu’au Pays Noir, le soleil brille trop bas pour faire fondre tous les nids de taupe. Pendant ce temps, même météo sur même petit pays taille mouchoir de poche, on joue à Liège, à Louvain, à Anvers, à Saint-Trond et à Bruges… Cherchez l’erreur, bienvenue chez Clochemerle.

Car ce sont les arbitres, au terrain, qui ont la décision finale : on joue ou on ne joue pas ? Le plus tard possible, au plus près du kick-off : merci déjà au Covid et à ses huis clos d’éviter les grandes transhumances de supporters et le gaspillage des menus Saint-Jacques destinés aux business-seats... Un verdict de remise adopté sur base (version officielle…) d’un unique critère, incontournable et prioritaire : la sécurité des joueurs.

Une décision humaine, donc subjective. C’est la force… et la faiblesse du système : d’un stade à l’autre, et selon que le ref de fonction a grandi dans la rudesse d’une cahute fagnarde ou dans un salon cossu d’Uccle, on jouera… ou le terrain sera jugé impraticable, match remis. C’est un peu comme quand on tirait un arbitre britannique en Coupe d’Europe : " celui-là, il va laisser jouer, faudra mettre le pied… " Tiens, et si on élaborait un VAR configuré en "géologie des sous-sols" pour juger de l’état d’un terrain ?

Parrain…

Avec, bien sûr, tous les sous-entendus et rumeurs de comptoir habituels. L’arbitre a-t-il subi la pression de tel dirigeant souhaitant que son équipe soit exemptée d’une possible fessée contre l’armada du moment : allô Charleroi-Bruges ? Cet autre arbitre a-t-il eu vent du calendrier démentiel de telle équipe… dont son filleul est supporter, lequel filleul a soufflé à Parrain que tel et tel joueurs de base étaient blessés ou suspendus ?

Le club accueillant a-t-il vraiment tout fait pour mettre son terrain en état ? On en connaît des clubs qui, en été, arrosent à l’excès leur pelouse pour l’accélérer face à une équipe réputée moins joueuse… Le club sera-t-il mis à l’amende pour terrain non-conforme ? Pas de panique, une astuce du règlement permettra sûrement d’annuler l’ardoise à payer… Par le passé, ce type de cause fut même plaidé… par Charleroi devant la Cour Belge d’Arbitrage du Sport : vite, on demande formation accélérée en jardinage et herboristerie pour les arbitres de la Cour.

Dire qu’un audacieux de la Pro-Ligue a même mis en chantier la défaite par forfait pour l’équipe qui, en plein Play-Offs 1, serait victime d’une troisième vague Covid et demanderait le report de son match. No way : tu joues avec tes jeunes… ou c’est 0-5 ! Mais on trouvera sûrement des entourloupes pour annuler cette menace…

Vite, dehors…

Car nous y voilà : l’étroitesse du calendrier nous oblige à tout jouer à la hussarde… puisque nous arrive, en fin de saison, un chouette Euro 2020 (devenu 2021) que notre Roberto Martinez national rêve tant de nous offrir avant d’aller convoler ailleurs. Une étroitesse de calendrier qui nous amène presque à espérer une… élimination de Bruges en Coupe de Belgique ou en Europaligue pour dégager une date pour ce fieffé Charleroi-Club. Sans quoi, même le coup d’envoi des Plays-Offs pourrait être décalé… Qui veut faire une partie de dominos ?