Edito : Les virus tenaces du foot belge

Le football belge s’en prend plein la tronche. Mais il fait tout pour aussi. Comme chaque année à pareille époque, serait-on tenté de dire. Car chaque année, passé les verdicts sportifs des championnats, entrent en scène les avocats, fiscalistes et comptables pour les dossiers de licences et les contestations liées à des montées/descentes, sur foi de joueurs non-qualifiés, feuilles de match mal complétées, vestiaires insalubres, buvettes embuées ou autres joyeusetés diverses.

Cette année, une petit bête nommée Covid-19 a encore compliqué le schmilblick belge : championnats arrêtés, verdicts incertains, le grand poto-poto annuel des bobos à crampons a débuté plus tôt que d’habitude. Avec, en bonus gratuit, de sémillants débats (traduisez : marchandages) liés au prochain format du football professionnel.

Pectoraux

Dans un premier temps, la Commission des Licences a bombé les pectoraux en recalant 7 clubs. Lokeren, Lommel, Roulers, Virton, Ostende et Mouscron, passe encore… Mais le Standard, fallait oser ! Le temps de lancer quelques noms d’oiseaux, de passer quelques coups de fil et d’ajouter quelques documents/biftons (biffer la mention inutile), l’orage est passé, tout est rentré dans l’ordre… même si l’éternel Mouscron en a pris pour son grade – et, au passage aussi, la CBAS.

Ostende, les conflits d’intérêt de Marc Coucke à la Côte, les casquettes zarbis de Wouter Vandenhoute, les agents doubles et troubles du Canonnier ? Pas grave, ça passe. Au final, la grande faucheuse est passée sur Lokeren (qui avait déjà fait le gros du taf tout seul…), Roulers et Virton, aimables petits villages gaulois trop éloignés pour inquiéter Bruxelles (ou plutôt Tubize). Pas si vite: Maître Jean-Louis Dupont a digéré depuis longtemps son arrêt Bosman. Prochaine cible: l’administration des licences à la belge… et ça va faire mal.

Balle dans le pied

L’émoi est tel que samedi, même l’Union Belge n’a pas vu qu’elle se tirait une balle dans le pied en flinguant, par son CEO Peter Bossaert, la Commission des Licences et la CBAS… qu’elle avait elle-même mises sur pied ! Sans compter le foot amateur… qui va sûrement se voir imposer une saison blanche, après la plainte de 15 clubs. Pardi, ces quinze-là ont engagé un autre ténor du droit du sport: Maître Johnny Maeschalck, habitué à croquer l’Union Belge entre le kawa et les biscottes au petit déj.

Et en parlant de " saison blanche ", bienvenue aussi en ce gigantesque marchandage impliquant tous les cadors : Bruges face aux autres… avec le Standard au milieu. Façon " Je vote pour toi champion… si tu me laisses les play-offs ; rétrocède-moi aussi quelques liasses de ta Champions League… mais sans trop toucher à mes droits télé : j’ajoute 4 clubs, j’en retire 2, mais qu’elle est belle, ma D1A à 18 ! " : grands lobbyings de coulisses menés par des dirigeants cumulant, naturellement, les casquettes à gogo.

On se croirait au grand Souk de Marrakech… quand bien même chacun, face caméras, déplore les ravages du coronavirus et porte haut la nécessité de sauver le football belge tout entier. Tous ensemble… mais moi d’abord ?

Bananes

Et si notre foot, en dépit des gifles prises depuis l’arrêt Bosman… et malgré de louables essais pour s’équiper juridiquement, n’était finalement resté qu’une gigantesque république bananière ? Sorte de biotope animé par l’éternelle culture de l’arrangement, de l’intérêt particulier, du conflit d’intérêt, de l’argument d’autorité et du culte du puissant ?

De vrais décideurs indépendants ? On en parle beaucoup, et de plus en plus ces dernières années, comme d’une urgence légitime et nécessaire. Sauf que... plus on en parle, moins on en voit. Et vendredi, l’Assemblée Générale de la Pro-Ligue devrait, une fois de plus, nous laisser ce sale goût amer d’un piètre spectacle entre marchands de tapis – fussent-ils d’Orient et de luxe.

Au fait : et si les virus de notre foot étaient finalement bien plus tenaces que cette petite bestiole nommée coronavirus ?