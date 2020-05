Edito : La paille et la poutre dans le football belge

Pour la cinquième fois en six saisons, Mouscron a donc obtenu son passeport pour le football professionnel : la Cour Belge d’Arbitrage du Sport a cassé vendredi le feu rouge de la Commission des Licences de l’Union Belge. Et tout le cénacle bien-pensant du foot belge de tomber de sa chaise haute.

Et surtout de ressortir son couplet préféré (et annuel…) à l’égard de cette bizarrerie ballante nichée dans ce petit coin de Picardie. Comment cet Excelsior, joujou favori d’agents au pedigree douteux, gare de triage reconnue pour chair à saucisse à crampons, cercle au potentiel médiatique quasi-nul évoluant dans un stade sonnant creux – comment donc cette imposture pouvait continuer à polluer la cour enchantée de notre football ?

Cette fois, le dossier hurlu semblait bel et bien irrécupérable. Eh bien non : les juristes de la CBAS ont donné leur blanc-seing. Oui, les juristes. Un curriculum qui semble échapper aux esprits éclairés de notre football : ribambelle de dirigeants qui, tiens, tiens, se situent souvent au Nord du pays et seraient très intéressés par une bascule de Mouscron dans la cave du foot amateur.

Pure procédure

Le propos, ici, n’est pas de savoir si ce dossier est connoté linguistiquement : c’est peut-être le cas, peut-être pas, nous n’en savons rien. Oui, sans aucun doute, Mouscron est le bibelot d’agents bien connus – et cela depuis longtemps. Les preuves étaient accablantes, basées sur des écoutes téléphoniques. Sauf que ces preuves n’étaient pas recevables devant la CBAS ! Argument de pure procédure : bien joué de la part des avocats hurlus.

Ce qui nous occupe, c’est que la décision de la CBAS a été rendue par d’éminents juristes, garantis indépendants, et sur base d’arguments de fond et de procédure. Point barre. Cela s’appelle le droit. On l’aime ou pas, mais c’est le droit.

Le droit n’est pas la morale, il ne se veut pas beau ou sympathique. Il est un cadre qui assure la sécurité des justiciables : sans ce cadre, nous vivons dans une république bananière où la loi change selon l’intérêt des dominants. Ce droit, les juges sont payés pour l’appliquer. Après, que cela plaise ou non aux uns et aux autres, peu importe.

Après avoir instauré jadis le système des licences, pour écarter ces canards boiteux se noyant en cours de saison, le football belge a reconnu la CBAS comme seul organe de recours pour des refus de licences. Histoire d’éviter les files d’attente devant les tribunaux ordinaires. Et cette charte reconnaissant l’autorité de la CBAS, tous les clubs professionnels l’ont signée en son temps ! Mais chaque année, ce sont les mêmes qui hurlent à la forfaiture, quand Mouscron passe avec succès le contrôle des arbitres.

Bombage de torse

Aujourd’hui, tel Président de club, membre éminent du CA de la Pro-Ligue, va même jusqu’à oser remettre en cause… la compétence du Président de la CBAS : il en était à son premier dossier, ce jeune renégat, il a donc tout cochonné…

Mieux : l’Union Belge monte sur ses grands chevaux, et un samedi s’il vous plaît (d’habitude, on ne bosse pas le week-end, à la Fédé…), et s’en va combattre la sentence de la CBAS. Question très probablement de protéger ses propres instances et de détourner le focus de la vraie question : que vaut aujourd’hui la crédibilité de la Commission des Licences ?

Oui, cette Commission qui avait bombé le torse en annonçant la grande lessive… mais qui n’a émis aucune remarque sur le dossier anderlechtois. Rien sur le double rôle de Marc Coucke dans le dossier ostendais. Rien sur la fonction très, très opaque de Wouter Vandenhaute, conseiller mauve improvisé… ayant surtout plusieurs joueurs-maison dans son portefeuille perso. Ben tiens.

Petits ménages

En 1995, l’Arrêt Bosman balayait le football de papa et ses pratiques ancestrales, fondées sur la toute-puissance des bobos. L’Union belge a-t-elle appris de ce camouflet ? Elle s’échine, encore aujourd’hui, à produire son propre droit… qu’elle bafoue ou remodèle en fonction des circonstances. Et dénonce aujourd’hui une instance d’arbitrage… qu’elle a elle-même homologuée !

Reportons-nous il y a douze mois. L’Union Belge a-t-elle si bien administré son enquête sur le Football-Gate ? Outre d’être Sang et Or, le FC Malines était-il si blanc ?

Nos dirigeants de clubs sont-ils si bien placés pour causer justice et morale, alors qu’ils continuent de s’affairer avec des agents monopolistiques, ayant sans vergogne repris leurs petits ménages… malgré de graves inculpations et d’humides séjours en taule ? Lesquels agents se rachètent aujourd’hui une image en survendant médiatiquement quelques micro-virements à des homes et services d’urgence touchés par le Covid-19… Sans compter ces clubs eux-mêmes dirigés par d’anciens repris de justice.

Vous avez dit cynisme ? Vous avez dit double, triple, quadruple discours ? Dirigeants footeux, balayez d’abord devant votre pas de porte : tentez de diriger vos clubs dans la transparence et dans l’éthique. Et laissez les hommes de droit traiter le droit.

Voyez donc la poutre dans votre propre œil, avant d’aller scruter la paille dans celui du petit Picard.