Eden Shamir risque de manquer deux matchs du Standard, dont le 'Clasico' à Anderlecht. Le parquet de l'Union belge a en effet réclamé, lundi, trois journées de suspension, dont deux effectives et une avec sursis, et une amende de 2.500 euros (2.000 euros effectifs et 500 euros avec sursis) à l'encontre du médian israélien, exclu samedi en championnat contre Eupen (2-2).

La suspension prendra effet le 25 novembre. Si le Standard accepte la proposition, Shamir manquera donc le 'Clasico' à Anderlecht le 29 novembre et la réception de Malines le 6 décembre.

Averti quelques minutes plus tôt, Shamir a été exclu en fin de première période (45e) contre Eupen samedi après une faute sur Schouterden. Dans un premier temps, l'arbitre Bert Put lui a brandi un second carton jaune mais est revenu sur sa décision après intervention du VAR, estimant que son pied en avant méritait le rouge direct.