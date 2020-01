FC Malines - Standard : Le résumé - Pro League - 22ème Journée - 17/01/2020 La première journée de championnat de l'année 2020, la 22e journée de Pro League, débute ce vendredi par un FC Malines - Standard. Emond parti et Mpoku sur le départ, Oulare et Carcela, capitaine, débutent. Bastien est de retour après sa blessure. Un peu trop timide et imprécis en entame de rencontre, le Standard doit pratiquement s’incliner sur un envoi puissant signé De Camargo, ancien du club liégeois, mais stoppé par Bodart. Les échanges sont équilibrés et les hommes de Preud’homme tentent de mettre le nez à la fenêtre, par Amallah et Bastien. Juste avant le retour au vestiaire, Amallah réalise un joli numéro dans le rectangle et ne laisse aucune chance à Thoelen (0-1). Un but avant la pause… et un autre juste après celle-ci, via le roublard De Camargo. L’attaquant malinois saute plus haut que Vanheusden et Oulare et rétablit l’égalité à la 51e (1-1). Les hommes de MPH sont surpris et peuvent, quelques minutes plus tard, remercier Bodart. Le portier du Standard s’interpose parfaitement face à Vranckx dans son petit rectangle. La partie perd un peu en intensité, jusqu’à la 69e. Le Standard hérite d’un coup de coin, peut-être injustement. Laifis finit par marquer, en effleurant un ballon donné par Carcela (1-2). Les Rouches repassent devant… pour trois minutes. De Camargo traine à nouveau et reprend un ballon dans le petit rectangle (2-2). Malgré des tentatives pour Avenatti et Amallah, le Standard pense devoir se contenter d’un partage. C’est sans compter sur l’envoi du gauche d’Avenatti à deux minutes du terme (2-3). Boljevic trouve encore la barre transversale, mais sans influencer le marquoir donc. Les Rouches, qui venaient d'enchainer quatre rencontres sans victoire en Pro League, restent à la 5e place, mais remontent à une unité du trio Charleroi-Gand-Antwerp. Malines est coincé au 6e rang.