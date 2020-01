Eden Hazard, élu meilleur belge à l'étranger, remercie avec le sourire... Thomas Meunier

Ce mercredi soir, dans le cadre de la 66e édition du Soulier d'Or, Eden Hazard a récolté le prix du meilleur joueur belge évoluant à l'étranger. C'est la troisième fois que le capitaine des Diables rouges reçoit cette récompense après 2017 et 2018. Il est le premier à réaliser le triplé alors que Thibaut Courtois (2013 et 2014) et Kevin De Bruyne (2015, 2016) avaient réalisé le doublé.

Hazard a récolté 458 points soit 110 de plus que Kevin De Bruyne (348 pts) et 210 de plus que Romelu Lukaku (248 pts). Youri Tielemans (87 pts) et Axel Witsel (78 pts) complètement le top 5.

"Je suis surpris de le remporter cette année. Je suis content que les gens aient voté pour moi, ça veut dire qu'ils connaissent bien le football", a rigolé Hazard, intervenu en duplex pendant le gala. "Avec Chelsea le début d'année s'est bien déroulé. Puis avec le Real, cela a été un peu plus compliqué. Il y a eu les vacances, j'ai pris quelques kilos. J'ai eu aussi cette blessure au moment où je me sentais bien... merci Thomas Meunier (rires). Mais à part ça, tout s'est bien passé."