e-Proleague : le Standard remporte le clasico on line contre Anderlecht

Le Standard a battu Anderlecht ce jeudi sur le score de 3-1. Non vous n’avez pas fait un bond dans le temps de trois, jours on vous parle ici du résultat de la version on line du clasico disputé dans le cadre de la e-Pro League.



"Victoire aujourd’hui 3-1 face à Anderlecht ! Une victoire importante dans la course aux playoffs et mon premier Clasico remporté", s’est réjoui Quentin ShadooW, le joueur du Standard, champion de Belgique 2019.



"Il montre ainsi l’exemple pour nos Pros", embraie le compte officiel des Rouches.



Le "vrai" clasico se tiendra dimanche à 13h30 à Sclessin.



Zulte-Waregem emmène le classement actuel de l’e-Pro League devant Saint-Trond. Charleroi suit à la 3e place devant le Standard.