Dylan Bronn quitte La Gantoise pour Metz

La superbe but de Dylan Bronn face à Genk - Genk - La Gantoise - 26/12/2018 Buteur face aux Diables rouges avec la Tunisie lors du dernier Mondial, Dylan Bronn a pris goût aux projections offensives réussies. Comme le démontrent les chiffres, le défenseur gantois avait déjà inscrit quatre buts cette saison avant d'affronter Genk mercredi soir. Cinq minutes après le coup d'envoi du match face aux Limbourgeois, Bronn n'a pas eu froid aux yeux et s'est lancé dans une course bal au pied vers le rectangle. Il a alors combiné avec son équipier Jonathan David avant de lâcher une reprise de volée splendide dans la lucarne de Danny Vukovic. Une action tout simplement splendide pour le Tunisien qui a donc atteint la barre des cinq buts après 21 journées, un record pour lui qui avait inscrit deux buts la saison dernière pour sa première expérience en Belgique.